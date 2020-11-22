За Садового на выборах мэра Львова проголосовали 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2% - экзит-пол "Савик Шустер студии"

Во Львове на выборах мэра побеждает действующий глава города Андрей Садовый, который набрал 62,8% голосов во втором туре, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного "Савик Шустер студией".

Согласно экзит-полу, за кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютку проголосовали 37,2%.

По результатам экзит-пола социологического агентства "Фама", Садовый набирает 62,3% голосов.

"По результатам обработки 90% Андрей Садовой набирает 62,3% голосов, а Олег Синютка – 37,7%", – сказала в прямом эфире "Zaxid.net Live" руководительница "Фамы" Марьяна Малачивская.

По ее словам, планировали опросить 4 тысяч человек, погрешность выборки не превышает 1,5%.