Выборы

Выборы

20:26 22.11.2020

За Садового на выборах мэра Львова проголосовали 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2% - экзит-пол "Савик Шустер студии"

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За Садового на выборах мэра Львова проголосовали 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2% - экзит-пол "Савик Шустер студии"

Во Львове на выборах мэра побеждает действующий глава города Андрей Садовый, который набрал 62,8% голосов во втором туре, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного "Савик Шустер студией".

Согласно экзит-полу, за кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютку проголосовали 37,2%.

По результатам экзит-пола социологического агентства "Фама", Садовый набирает 62,3% голосов.

"По результатам обработки 90% Андрей Садовой набирает 62,3% голосов, а Олег Синютка – 37,7%", – сказала в прямом эфире "Zaxid.net Live" руководительница "Фамы" Марьяна Малачивская.

По ее словам, планировали опросить 4 тысяч человек, погрешность выборки не превышает 1,5%.

Теги: #львов #экзит_пол

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