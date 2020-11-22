Явка избирателей на 16.00 составила 22,5% - "ОПОРА"

Явка избирателей на повторных выборах в 11 городах Украины по состоянию на 16.00 воскресенья составляет 22,5%, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"По информации от наблюдателей "ОПОРЫ", во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16.00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%)", - сообщает "ОПОРА" на своей странице в Фейсбуке.

В сети напомнили, что во время голосования 25 октября по всей Украине в 16.00 явка составляла 27%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах в это же время составила 18,6%.