В Николаеве женщине с младенцем не разрешили проголосовать

На одном из избирательных участков в Николаеве женщине с младенцем не позволили проголосовать во втором туре выборов городского головы.

Как сообщила гражданская сеть "ОПОРА", члены избирательной комиссии аргументировали свой отказ порядком осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, утвержденным правительством 14 сентября.

"Такие действия членов комиссии могут иметь признаки препятствования волеизъявлению, что регламентируется статьей 157 Уголовного кодекса Украины", - отметил координатор наблюдения "ОПОРЫ" Дмитрий Баштовый.

По словам советника по юридическим вопросам "ОПОРЫ" Татьяны Юзвяк, не предоставление возможности избирателю с младенцем проголосовать может свидетельствовать о нарушении его (ее) прав. Поскольку постановление правительства от 14 сентября №846 носит вспомогательный и рекомендательный характер именно по обеспечению надлежащей организации избирательного процесса. Это постановление не содержит запретов даже избирателям с явными признаками респираторных заболеваний и тем, у кого повышенная температура, голосовать на участках, им отведены специальные кабинки и урна. Поэтому никаких ограничений по участию в голосовании родителей с их несовершеннолетними детьми избирательное законодательство не устанавливает, а действующее постановление только рекомендует родителям не заходить в помещение для голосования с детьми, и ни в коем случае не запрещает выдавать таким родителям бюллетени.

Кроме того, на одном из участков в Николаеве наблюдатель сети "ОПОРА" зафиксировал возможный факт фотографирования бюллетеня. Находясь в помещении для голосования, он заметил, как в кабинку для голосования зашел избиратель, и услышал звук, похожий на щелчок фотоаппарата. Наблюдатель сразу сообщил об этом председателю комиссии, однако тот не отреагировал.

В Николаеве избиратели определяются между действующим мэром Александром Сенкевичем (партия "Пропозиция") и директором по развитию ООО "ЖЭК "Забота" Владиславом Чайкой (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь").