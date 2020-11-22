Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составила почти 13% - ЦИК

По состоянию на 13.00 среднее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на выборах городских голов 22 ноября составляла 12,7%, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, явка на выборах мэра Днепра составила 13,24%;

Никопольского городского головы – 12,91%;

Славянского городского головы – 18,14%;

Ужгородского мэра – 12,19%;

Бердянского городского головы – 12,38%;

Львовского городского головы – 12,89%;

Дрогобычского городского головы – 11,46;

Николаевского городского головы – 12,26%;

Полтавского городского головы – 11,15%;

Ровенского городского головы – 12,35;

Черкасского мэра – 11,59%.

"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте", - добавили в ЦИК.