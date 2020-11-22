На участке во Львове члены УИК подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто дело

Полицейские во Львове открыли уголовное производство из-за возможной фальсификации результатов выборов, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

В полицию поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из участков в Лычаковском районе Львова.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что некоторые члены избиркома подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения голосования и подсчета голосов.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка, повреждение, сокрытие, повреждение или уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

Во Львове в воскресенье проходит второй тур голосования на выборах головы территориальной громады Львова: за победу борются действующий мэр Андрей Садовый (партия "Самопомич") и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

Садовый с супругой уже проголосовали.