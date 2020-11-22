На участке во Львове члены УИК подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто дело
Полицейские во Львове открыли уголовное производство из-за возможной фальсификации результатов выборов, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.
В полицию поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из участков в Лычаковском районе Львова.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что некоторые члены избиркома подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения голосования и подсчета голосов.
По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка, повреждение, сокрытие, повреждение или уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).
Во Львове в воскресенье проходит второй тур голосования на выборах головы территориальной громады Львова: за победу борются действующий мэр Андрей Садовый (партия "Самопомич") и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.
Садовый с супругой уже проголосовали.