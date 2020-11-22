Выборы

Выборы

13:30 22.11.2020

Явка избирателей на 11.00 составила почти 10% - "ОПОРА"

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Явка избирателей на 11.00 составила почти 10% - "ОПОРА"

На 11 утра воскресенья явка избирателей на повторном голосовании составила 9,7%, сообщил старший аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

"Явка по состоянию на 11.00 по данным исследования "ОПОРЫ" составляет 9,7%, ошибка выборки - 0,5%. Это интегрированный показатель для городов, где проводится повторное голосование в пределах репрезентативного исследования "ОПОРЫ", - сказал Клюжев в ходе онлайн марафона в воскресенье.

Как отметила глава правления сети Ольга Айвазовская, данная явка является репрезентативной для 11 территориальных громад.

"Мы ее не получаем из территориальных избирательных комиссий… Фактически мы проводим параллельный подсчет явки", - отметила она.

Также Айвазовская сообщила, что наблюдатели пока не фиксируют серьезных нарушений избирательного процесса.

"Избирательный процесс начался, он проходит в основном законным способом… Есть определенные нарушения процедур требований законодательства, но эти нарушения пока что не являются чрезвычайно серьезными", - сказала она.

По словам Айвазовской, вовремя (8.00-8.30) начали свою работу 81,17% избирательных участков. Она рассказала, что на 0,42% участков голосование не началось и после 8.30.

"Один из них был в Полтаве, где семь членов избирательной комиссии просто не пришли ни на утреннее заседание, ни на начало голосования. Мы отслеживаем ситуацию на этих участках и в Полтаве этот участок уже начал свою работу", - отметила она.

Айвазовская рассказала, что наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали, что на 18,41% участков голосование началось раньше, чем в восемь утра.

Теги: #явка #опора #выборы

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