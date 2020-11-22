Наблюдатели "ОПОРЫ" пострадали в ДТП в Запорожской области – Айвазовская

Трое наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" попали в ДТП в Запорожской области и получили травмы, сообщила глава правления сети Ольга Айвазовская.

"Сегодня произошла авария, в которую попали три наших краткосрочных наблюдателя, которые направлялись на избирательные участки... К счастью, все остались живы", - сказала Айвазовская в ходе онлайн-марафона в воскресенье.

Она рассказала, что ДТП произошло в шесть часов утра в воскресенье.

По словам Айвазовской, в настоящее время пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице (Запорожская область - ИФ). Она также сообщила, что серьезные травмы получил один из наблюдателей, который находился за рулем - у него - компрессионный перелом позвоночника.

"Реамобиль из Запорожской клинической больницы туда направляется, чтобы забрать одного из наших наблюдателей для предоставления соответствующей медицинской помощи", - рассказала глава правления "ОПОРА".

Она также сообщила, что попавшие в ДТП наблюдатели являются членами одной семьи, а автомашина, на которой они ехали "фактически уничтожена".