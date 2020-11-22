Выборы

Выборы

12:49 22.11.2020

Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

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Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

С начала суток воскресенья, 22 ноября, в территориальные органы Национальной полиции Украины поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 8, 3 - конфликтов, 2 - фальсификации избирательных документов, по одному - подкуп избирателей, незаконная агитация, кража", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все комиссии работают в штатном режиме, с существенным опозданием открылся участок в Полтаве.

Теги: #правопорядок #полиция #выборы

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