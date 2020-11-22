Выборы

Выборы

11:02 22.11.2020

На участках в Ровно не хватает урн и кабинок, в Днепре и Львове фотографировали бюллетени

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На участках в Ровно не хватает урн и кабинок, в Днепре и Львове фотографировали бюллетени

В Ровно на двух больших избирательных участках зафиксировано отсутствие должного количества урн и кабинок, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

На сайте сети сообщается, что на большом избирательном участке № 560964 (г.Ровно, ул. Киевская, 12Б, детский сад № 38, музыкальный зал) кабинок для голосования всего - 4, а стационарных ящиков – 5.

На большом избирательном участке №560989 (г.Ровно, ул.Фабричная, 7 (детско-юношеская спортивная школа №4, спортивный зал) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 - переносные. "Сам же участок обустроен не в спортивном зале, а в холле", – подчеркнули в "ОПОРЕ".

На избирательных участках в Днепре и Львове избиратели фотографировали бюллетени, составлены протоколы, сообщили наблюдатели гражданской сети "ОПОРА".

Так, на одном из избирательных участков в Днепре избиратель фотографировал свой бюлетень, что было зафиксировано наблюдателями.

"На избирательном участке №121113 в школе №48 (г.Днепр) наблюдатели заметили, что избиратель фотографирует свой бюллетень в кабинке для голосования", – сказано в сообщении.

Наблюдатели оповестили о нарушении дежурного полицейского, который пересмотрел телефон мужчины и убедился, что в кабинке было сделано фото. После этого были вызваны патрульные полицейские, которые взяли объяснения относительно инцидента.

Кроме того, инцидент с фотографированием бюллетня зафиксирован во Львове.

"На избирательном участке №462083 во Львове избиратель сфотографировал избирательный бюллетень в кабинке для голосования", – проинформировали в "ОПОРА".

Отмечается, что об этом инциденте члены УИК сразу сообщили в полицию. Правоохранители опросили очевидцев и составили протокол о нарушении.

Теги: #опора #выборы #наблюдение

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