Выборы

Выборы

23:58 21.11.2020

ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

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ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

Центральная избирательная комиссия на заседании 21 ноября обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом решения суда, а также передать избирательную документацию.

"Комиссия обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом заключений суда", – сказано в сообщении ЦИК в субботу.

В частности, отмечается, что в ЦИК поступила жалоба кандидата в депутаты Полтавского горсовета Семика, в которой он просит, в частности, "признать противоправной бездеятельность Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района Полтавской области по невыполнению постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 г., не устранение нарушений избирательного законодательства, установленных судом, установление результатов выборов в Полтавском городском совете с учетом выводов суда "и обязать эту комиссию устранить указанные нарушения и установить указанные результаты выборов".

"Рассмотрев жалобу, а также другие документы и материалы, поступившие в ЦИК, Комиссия удовлетворила ее частично, признав противоправной бездеятельность Полтавской городской ТИК, которая заключается в необеспечении установления точных и достоверных результатов выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом голосов избирателей на избирательном участке № 531236 и невыполнении ею постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 года", – сказано в сообщении.

Кроме того, ЦИК обязала указанную ТИК безотлагательно принять меры, направленные на выполнение указанного постановления суда и установления результатов выборов депутатов Полтавского горсовета с учетом выводов суда.

Также ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК передать Шевченковской районной в городе Полтава ТИК избирательную документацию по выборам депутатов Полтавского горсовета УИК указанной избирательного участка с особенностями, определенными в этом постановлении. После этого указанная районная ТИК безотлагательно обязана установить итоги голосования с учетом голосов избирателей на указанном избирательном участке, а Полтавский городской ТИК - результаты выборов депутатов Полтавского горсовета.

Теги: #цик #тик #полтава #горсовет

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