Движение "Чесно" заметило нарушения "дня тишины" во Львове, Днепре и Славянске

Журналисты движения "Чесно", которое наблюдает за местными выборами, фиксируют нарушения "дня тишины" в городах, где 22 ноября состоится второй тур местных выборов.

Согласно закону, вся внешняя политическая реклама должна быть убрана с улиц за день до выборов. Однако кандидаты ведут скрытую агитацию, используя символы и стилистику своих партий и личных кампаний.

Во Львове, как и во время первого тура выборов, размещены борды, которые идентичными лозунгами ("Львов - город, где хочется жить!"), символами, цветами и шрифтами, размещением на тех же информационных плоскостях намекают на кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютку.

Также во Львове в "день тишины" размещена социальная реклама под брендом Львовского городского совета, лозунги или цветовая гамма которой не имеет общего с предыдущей политической рекламой действующего городского головы Андрея Садового и партии "Самопомич". Вместе с тем, эти борды информируют о достижениях города, которые могут быть восприняты избирателями как достижения мэра и его команды. Кроме того, эта социальная реклама часто размещена на информационных плоскостях, где раньше были борды Садового и партии "Самопомич".

По городу также размещены борды без исходных данных, имен или фамилий, призывающие львовян прийти на выборы лозунгом "Львов, в это воскресенье покажи свою явку". Но это не скрытая агитация, а мобилизация на выборы.

В Днепре движение "Чесно" зафиксировало билборд, который можно считать скрытой агитацией Загида Краснова, кандидата от партии "Громадська сила", участника второго тура. Реклама повторяет цвета его кампании, а лозунг "Меняй!" может быть воспринят как призыв изменить власть в городе.

Много визуальной рекламы с признаками скрытой агитации зафиксировали в Славянске. Размещенные борды напоминают айдентику агитации кандидата на пост городского головы от ОПЗЖ Павла Придворова (подсолнух и синий цвет, используемые партией).

В то же время есть и борд, повторяющий лозунг другого участника второго тура - кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха.

В Славянске также осталось достаточно неубранной коммунальщиками агитации за кандидата от ОПЗЖ Придворова.

22 ноября состоится второй тур выборов на пост городского головы в 11 городах Украины: во Львове, Николаеве, Днепре, Черкассах, Ровно, Полтаве, Ужгороде, Дрогобыче, Славянске, Бердянске и Никополе.