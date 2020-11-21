Второй тур выборов, 22 ноября: сеть "Опора" и движение "Чесно" проведут онлайн-марафоны

Гражданская сеть "Опора" и движение "Чесно" в воскресенье, 22 ноября, организовывают онлайн-марафоны в рамках повторного голосования на выборах мэров в 11 городах.

Сеть "Опора" будет информировать о ходе дня выборов во время прямых включений. Эксперты организации и областные координаторы общественного наблюдения за выборами расскажут о том, как проходит голосование, созданы ли надлежащие условия для его безопасного проведения в условиях распространения болезни COVID-19 и какие нарушения фиксируют наблюдатели сети. Также будут давать текущую оценку работы комиссий и сообщать о явке избирателей.

На связь выйдут наблюдатели из следующих областей: Днепропетровской, Закарпатской и Николаевской - в 12:00, Львовской, Ровенской и Черкасской - в 18:00, Донецкой, Запорожской и Полтавской - в 21:00.

К наблюдению "Опоры" за днем голосования привлекут более 300 общественных наблюдателей.

Представители движения "Чесно" будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов во Львове, Днепре, Николаеве и других городах в режиме онлайн-марафона. Начало - в 07:30 и до объявления первых предварительных результатов.

В движении просят присылать фото или видео нарушений избирательного процесса на электронную почту info@chesno.org или контактировать с наблюдателями на местах.

На следующий день, 23 ноября, глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель и аналитик организации Денис Рыбачок проведут брифинг на тему "День голосования: итоги наблюдения КИУ" (пресс-центр информационного агентства "Интерфакс-Украина", начало в 10:30).

22 ноября повторные выборы состоятся в 11 городах: мэров будут выбирать жители Львова, Николаева, Днепра, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Дрогобыча, Славянска, Бердянска и Никополя.