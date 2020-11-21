Выборы

Выборы

12:41 21.11.2020

Второй тур выборов, 22 ноября: сеть "Опора" и движение "Чесно" проведут онлайн-марафоны

2 мин читать
Второй тур выборов, 22 ноября: сеть "Опора" и движение "Чесно" проведут онлайн-марафоны

Гражданская сеть "Опора" и движение "Чесно" в воскресенье, 22 ноября, организовывают онлайн-марафоны в рамках повторного голосования на выборах мэров в 11 городах.

Сеть "Опора" будет информировать о ходе дня выборов во время прямых включений. Эксперты организации и областные координаторы общественного наблюдения за выборами расскажут о том, как проходит голосование, созданы ли надлежащие условия для его безопасного проведения в условиях распространения болезни COVID-19 и какие нарушения фиксируют наблюдатели сети. Также будут давать текущую оценку работы комиссий и сообщать о явке избирателей.

На связь выйдут наблюдатели из следующих областей: Днепропетровской, Закарпатской и Николаевской - в 12:00, Львовской, Ровенской и Черкасской - в 18:00, Донецкой, Запорожской и Полтавской - в 21:00.

К наблюдению "Опоры" за днем голосования привлекут более 300 общественных наблюдателей.

Представители движения "Чесно" будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов во Львове, Днепре, Николаеве и других городах в режиме онлайн-марафона. Начало - в 07:30 и до объявления первых предварительных результатов.

В движении просят присылать фото или видео нарушений избирательного процесса на электронную почту info@chesno.org или контактировать с наблюдателями на местах.

На следующий день, 23 ноября, глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель и аналитик организации Денис Рыбачок проведут брифинг на тему "День голосования: итоги наблюдения КИУ" (пресс-центр информационного агентства "Интерфакс-Украина", начало в 10:30).

22 ноября повторные выборы состоятся в 11 городах: мэров будут выбирать жители Львова, Николаева, Днепра, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Дрогобыча, Славянска, Бердянска и Никополя.

Теги: #наблюдатели #повторное_голосование #марафон

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК получила результаты выборов всех семи мэров, избранных 15 ноября

Более 51 млн грн выделено дополнительно для повторного голосования на местных выборах - ЦИК

Сеть "Опора" 22 ноября проводит онлайн-марафон наблюдения за вторым туром выборов

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Движение "Чесно" проводит онлайн-марафон во втором туре выборов

Карантин выходного дня не распространяется на второй тур выборов в Украине – ЦИК

Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с первым туром – "Опора"

43,5% украинцев готовы проголосовать во втором туре выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 1100 уголовных дел открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

Каждый второй город в Киевской области переизбрал действующего мэра - движение "Чесно"

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Дебаты в Ровно: на эфир пришел один кандидат в мэры

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА