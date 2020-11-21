ЦИК получила результаты выборов всех семи мэров, избранных 15 ноября

Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте результаты выборов городских голов в семи городах Украины, где 15 ноября состоялось повторное голосование (так называемый второй тур).

По состоянию на утро субботы на сайте ЦИК появились результаты выборов мэра Сум - им стал действующий градоначальник Александр Лысенко (выдвиженец ВО "Батькивщина"), которого во втором туре поддержали 60,32% проголосовавших.

Как сообщалось, 15 ноября в семи городах Украины состоялось повторное голосование на выборах мэров. 22 ноября должны избрать мэра в еще 11 городах.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.