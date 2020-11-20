Выборы

Выборы

19:02 20.11.2020

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

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Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

Секретари городских советов или заместители мэров в ряде городов от "Слуги народа" были бы выгодны новоизбранным мэрам, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Для нас есть понимание, что если в горсовете либо секретарь, либо заместитель мэра – представитель партии власти, то это выгодно, в том числе и мэру. Естественно, и нам, но это не односторонний процесс. Поэтому мы двигаемся в этом направлении сейчас как раз по созданию таких неформальных коалиций, потому что формальные не предусмотрены", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, как будет складываться ситуация в горсоветах, где большие фракции по итогам выборов будут и у мэров, и у партии "Слуга народа".

Тимошенко также считает, что главы облсоветов, где партия "Слуга народа" хорошо представлена, должны быть от этой партии.

"Это выгодный процесс как раз для мэров. Нам это выгодно только политически, а им это выгодно в рамках развития региона", - отметил он.

Теги: #мэры #секретари #слуга_народа

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