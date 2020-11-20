Каждый второй город в Киевской области переизбрал действующего мэра - движение "Чесно"

По официальным результатам местных выборов 2020 года, из 24 городских голов Киевской области 13 были переизбраны. Еще двое победителей выборов исполняли в своих городах обязанности мэра. В Броварах и Борисполе состоятся повторные выборы.

В материале движения "Чесно" отмечается, что больше всего мэров избраны от партии власти: "Слуга народа" победила в 6 из 24 громад области.

По три мэра представляют партии "Европейская солидарность" и "За майбутнє", два мэра - "Наш край". По одному городскому голове – от партий "Нові обличчя", "Березанська громада", "Пропозиция" и "Партия национального эгоизма".

Согласно анализу движения, с политической карты мэров Киевской области исчезли такие проекты, как "Воля", "Рідне місто" и партия "Самопомич". Зато появились новые – "За майбутнє", "Березанська громада", "Пропозиция" и Партия национального эгоизма.

Относительно гендерного представительства, то среди городских голов только четыре женщины: по одной - от "Слуги народа" и "Евросолидарности", а также две самовыдвиженки.

Лишь четыре самовыдвиженца стали мэрами в Киевской области. На местных выборах 2015 года таковых было 10.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.