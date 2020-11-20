Выборы

Выборы

18:36 20.11.2020

Каждый второй город в Киевской области переизбрал действующего мэра - движение "Чесно"

1 мин читать
Каждый второй город в Киевской области переизбрал действующего мэра - движение "Чесно"

По официальным результатам местных выборов 2020 года, из 24 городских голов Киевской области 13 были переизбраны. Еще двое победителей выборов исполняли в своих городах обязанности мэра. В Броварах и Борисполе состоятся повторные выборы.

В материале движения "Чесно" отмечается, что больше всего мэров избраны от партии власти: "Слуга народа" победила в 6 из 24 громад области.

По три мэра представляют партии "Европейская солидарность" и "За майбутнє", два мэра - "Наш край". По одному городскому голове – от партий "Нові обличчя", "Березанська громада", "Пропозиция" и "Партия национального эгоизма".

Согласно анализу движения, с политической карты мэров Киевской области исчезли такие проекты, как "Воля", "Рідне місто" и партия "Самопомич". Зато появились новые – "За майбутнє", "Березанська громада", "Пропозиция" и Партия национального эгоизма.

Относительно гендерного представительства, то среди городских голов только четыре женщины: по одной - от "Слуги народа" и "Евросолидарности", а также две самовыдвиженки.

Лишь четыре самовыдвиженца стали мэрами в Киевской области. На местных выборах 2015 года таковых было 10.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Теги: #киевская_область #мэры #чесно #партии #анализ

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

Риск у действующего мэра не быть переизбранным может быть только в его коррупции – экс-вице-премьер Зубко

Больше 10% мандатов в местных советах получают "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За будущее" и "Евросолидарность" - ЦИК

Данные ЦИК свидетельствуют о победе на местных выборах "Слуги народа" и "Батькивщины" - эксперт Решмедилова

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Дебаты в Ровно: на эфир пришел один кандидат в мэры

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

Кандидаты в мэры перед вторым туром используют тему карантина выходного дня для привлечения избирателей - КИУ

Видеоролики, листовки, "страшилки". В КИУ фиксируют множество случаев черного пиара накануне второго тура

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины

Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА