Выборы

Выборы

15:44 20.11.2020

Дебаты в Ровно: на эфир пришел один кандидат в мэры

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Дебаты в Ровно: на эфир пришел один кандидат в мэры

В теледебатах на UA: Рівне участвовал только один кандидат на пост городского головы - президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк (выдвиженец партии "Европейская солидарность"). Его оппонент – глава общественной организации "Рівне разом" Виктор Шакирзян - еще до начала дебатов заявил о намерении посетить частный канал.

Согласно сообщению UA: Рівне, сначала штаб Шакирзяна дал согласие на участие в дебатах, однако впоследствии перестал отвечать.

В день дебатов, 19 ноября, этот кандидат опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, где заявил о намерении принять участие в дебатах на одном из частных телеканалов. Местные СМИ сообщили, что он примет участие в программе 20 ноября, на канале "Ровно 1".

Ранее в штабе Третьяка отметили, что на канале "Рівне 1" нет дебатов. Таким образом, можно сделать вывод, что кандидат от "Евросолидарности" в этой программе участвовать не будет.

После дебатов на UA: Рівне Третьяк написал на своей странице в Facebook: "Виктор Шакирзян проигнорировал это приглашение, которое мы оба получили заранее. Я считаю, что штаб оппонента боится показать своего кандидата на территории непредвзятого и не проплаченного телеканала. Допускаю, что маневры с якобы важным совещанием в Киеве были ради алиби для побега".

По его мнению, альтернатива дебатов на "Рівне 1" - это "срежиссированное шоу".

22 ноября в Ровно состоится второй тур выборов городского головы. По результатам первого тура Шакирзяна поддержали 19,84% избирателей, Третьяка - 16,93%.

Теги: #дебаты #ровно

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