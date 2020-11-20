Выборы

Выборы

14:39 20.11.2020

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

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Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Пропорциональную систему с открытыми списками может сделать более открытой понижение избирательной квоты, считают в гражданской сети "ОПОРА".

"Первое, что хотелось бы отметить по результатам выборов 25 октября, – пропорциональная система с открытыми списками не является настолько открытой, как это ожидало общество. Если не менять границу избирательной квоты для продвижения кандидатов по списку в сторону понижения, она не будет достаточно открытой", - сказала глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, выборы показали, что гендерное представительство относительно было обеспечено.

"То есть мы видим, что 30% или более 30% в органах местного самоуправления – женщины", - отметила она.

Айвазовская подчеркнула, что в целом в течение избирательной кампании наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали большое количество нарушений. По ее словам, более 700 задокументированных фактов переданы правоохранителям.

"Между первым и вторым туром, повторным голосованием… наши наблюдатели зафиксировали 18 инцидентов, на основе которых подготовлены обращения в правоохранительные органы", - сообщила она

22 ноября состоится повторное голосование на выборах мэров в 11 городах Украины.

Теги: #опора #квоты #выборы

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