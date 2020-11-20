Выборы

Выборы

14:02 20.11.2020

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

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В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В Полтавской области к обеспечению правопорядка во время повторного голосования на местных выборах привлечено более 400 правоохранителей, территориальные и участковые избирательные комиссии взяты под круглосуточную охрану.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, в день повторного голосования на выборах депутатов сельских, поселковых депутатов в 4-х районах области и мэра Полтавы правопорядок будут обеспечивать более 400 правоохранителей: около 300 полицейских и более 130 работников государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Под круглосуточной охраной правоохранителей 8 территориальных и 156 участковых избирательных комиссий. Публичную безопасность и порядок в день выборов на участках будут обеспечивать более 400 правоохранителей, среди которых работники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще 33 наряда в составе с полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии будут обеспечивать правопорядок в населенных пунктах", - отметил начальник полиции области Иван Выговский.

В Полтаве во втором туре выборов, который состоится 22 ноября, встретятся экс-мэр (2010-2018), замдиректора ООО "Реал Эстейт Групп" Александр Мамай (партия "За майбутнє", поддержка в первом туре - 30,06%) и директор ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергей Иващенко (партия "Слуга народа", 17,71%).

Теги: #полиция #тик #охрана #полтава

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