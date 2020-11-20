Кандидаты в мэры перед вторым туром используют тему карантина выходного дня для привлечения избирателей - КИУ

Большинство кандидатов на пост городских голов во втором туре выборов используют в своей избирательной кампании вопрос карантина выходного дня с целью получения большего количества голосов, считают в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"По итогам наблюдения КИУ, тема номер один на выборах сейчас – это карантин выходного дня. То есть не вопросы дорог, канализаций, хозяйств, лифтов - того, чем реально должна заниматься местная власть. Нет, карантин выходного дня. Об этом говорит абсолютное большинство кандидатов", - сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом отношение к этой инициативе правительства негативное.

"Мы не нашли ни одного упоминания о том, где бы кандидаты говорили об этом положительно, о решении правительства (о введении карантина выходного дня – ИФ). Все говорят в негативе и на этом строят свою агитационную кампанию", - отметил аналитик.

По словам Рыбачка, это свидетельствует, в первую очередь, о малосодержательной кампании.

"Почему кандидатам выгодно говорить на эту тему? В первую очередь это способ мобилизовать свою поддержку и в целом получить дополнительные электоральные баллы среди предпринимателей малого бизнеса", - пояснил он.

Рыбачок отметил, что фактически Кабинет министров сделал своеобразный подарок для кандидатов перед вторым туром и позволил им говорить о коронавирусе и карантине, а не о том, что они планируют делать следующие 5 лет.

Как сообщалось, правительство ввело карантин выходного дня на период с 14 по 30 ноября.