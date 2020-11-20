Выборы

Выборы

10:49 20.11.2020

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

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Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода (Закарпатская обл.), сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к махинации председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 грн за каждый голос", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

Также СБУ проверяет информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города. Продолжаются первоочередные следственные действия.

В сообщении не указано, о каком именно кандидате речь.

Во втором туре выборов за пост мэра Ужгорода соревнуются действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвиженец, 25,4%) и глава общественной организации "Карпатский дом" Виктор Щадей (партия "Слуга народа", 17,93%).

Теги: #ужгород #сбу #избиратели #подкуп

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