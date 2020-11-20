Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины

Местные выборы 2020: Инструкция по противоэпидемическим мероприятиям во время организации и проведения выборов
Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине
ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог
Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов
Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос
Риск у действующего мэра не быть переизбранным может быть только в его коррупции – экс-вице-премьер Зубко
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