Выборы

Выборы

11:20 19.11.2020

ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК назначить повторные выборы

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ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК назначить повторные выборы

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 ноября обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориальную избирательную комиссию (ТИК), что в Одесской области, безотлагательно назначить повторные местные выборы.

"Комиссия во исполнение решения суда и с целью восстановления нарушенных избирательных прав отдельных граждан быть избранными обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориальную избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области безотлагательно принять соответствующие решения. А именно - решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах №1-5, 7 и Каролино-Бугазского сельского головы несостоявшимися, а также о назначении соответствующих повторных выборов, о чем безотлагательно проинформировать ЦИК", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Эту ТИК обязано привести свои решения и деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.

Центризбирком также обратил внимание Каролино-Бугазской сельской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также на ответственность, которую несут избирательные комиссии и их члены за нарушение требований законодательства о местных выборах.

Теги: #повторные_выборы #цик #тик

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