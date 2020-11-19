Дебаты состоялись. Садовый и Синютка дискутировали и отвечали на вопросы журналистов

В эфире телеканала "Суспильне Львов" (UA: Львов) 18 ноября состоялись дебаты между Андреем Садовым и Олегом Синюткой - кандидатами на пост львовского мэра.

По результатам жеребьевки Садовый получил номер один, Синютка - номер два.

Программа состояла из 5 блоков: первый блок - о жизни Львова в 2020 году, второй - о COVID-19 и вызовах для местной власти, третий - вопросы журналистов. Далее следовал блок об общественном транспорте Львовской ОТГ, последний - "с глазу на глаз", перекрестные дебаты. Каждый из участников имел право задать три вопроса своему оппоненту.

О жизни Львова в 2020 году

Синютка обратил внимание, что ряд улиц пока не отремонтированы, некоторые разрыты, так и будут зимовать.

Садовый отметил, что в свое время его оппонент отвечал за экономику, "поэтому не приписывайте себе чужих заслуг".

Оба кандидата обвиняли друг друга в незаконных застройках. По словам Синютки, разрешения на незаконную застройку предоставляет город, Садовый отрицает это. По его словам, такие разрешения выдает ГАСК.

COVID-19 и вызовы для местной власти

"Мы активно усиливаем все наши больницы, потому что мы понимаем: пандемия не закончится завтра. С другой стороны - на какие средства мы это делаем, мы делаем за средства местного бюджета. И те же предприниматели, которые нам помогают, - сегодня правительство им выставляет условия закрываться", - сказал Садовый.

"Люди сегодня не имеют возможности попасть в больницу. Я предложил план выхода из этой ситуации. Первое - нам нужно сохранить медиков, и, подписывая контракт, надо выплачивать 40-80 тысяч (гривень) санитарам, медсестрам и врачам. Второе: немедленно провести бесплатное тестирование. И третье: показать, как используется ковидний фонд", - озвучил свои тезисы Синютка.

Вопросы журналистов

"Я не изменился, я так же, как и в 2017 году, считаю, что мусороперерабатывающий завод надо построить за пределами Львова. Вы спросите меня, а почему, будучи главой областной администрации, ты не построил завод. Действительно, те 300 миллионов, которые тратил город Львов, которые неизвестно куда девались. А мусор оставался. Мы помогли вывезти мусор", - обратил внимание Синютка.

По его словам, строить мусороперерабатывающий завод имеет полномочия только мэр Львова. Также он добавил, что построит завод за два года.

"Тонна утилизации мусора до 2016 года стоила примерно 3 доллара, а переработка - примерно 40 долларов. Нас жизнь заставила, эта "мусорная блокада" хотела задавить Львов. Мы 3 года работали над проектом, над разрешениями, над согласованиями. Мы получили 10 миллионов гранта ЕС, 25 миллионов живого финансирования. В настоящее время сделаны все подготовительные работы: сети, коммуникации, есть станция компостирования. Это все работает. За 24 месяца этот проект заработает", - уверен Садовый.

По его мнению, во Львове должны построить завод по переработке мусора по примеру Вены и Кракова, где такие заводы расположены в городе.

Общественный транспорт во Львовской ОТГ

На вопрос об общественном транспорте во Львове Садовый перечислил транспорт, который город планирует закупить, и дороги, которые есть в плане на ремонт.

Синютка сказал, что транспортные проблемы Львова – это удар по развитию города.

Наблюдатель в ратуше

За теледебатами между кандидатами из Львовского городского совета наблюдал кот Левчик, который более двух месяцев там живет.

В первом туре выборов Садовый получил около 40% голосов избирателей, Синютка - 31%. Садовый возглавляет город с 2006 года. Синютка является народным депутатом Украины, был главой Львовской облгосадминистрации. В 2007-2014 годах работал первым заместителем городского головы Львова.

Второй тур выборов состоится 22 ноября.