Лидерами по количеству мандатов в местных советах стали "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Евросолидарность" - ЦИК

Представители партии "Слуга народа" получили 17,59% мандатов (5809) из общего количества избранных на прошедших 25 октября местных выборах депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии по результатам обработки сведений о результатах выборов в 96,2% (1517) местных советов.

Более 12,39% избранных депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 11,75% (3881 человек) - партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ). 11,42% мандатов (3773 человек) получили представители партии "За майбутнє", 10,73% (3543 человек) – "Европейская солидарность".

Партия "Наш край" получает 5,13% мандатов (1694 человека), "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,61% (863), "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,72% (567), "Пропозиция" - 1,66% (549), "Радикальная партия Олега Ляшко" - 1,62% (535).

Кроме того, ЦИК получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов. Из общего количества 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа".

Еще 12,43% (92 человека) представляют партию "За майбутнє", 7,24% (53 человека) - ВО "Батькивщина", 7,1% (52 человека) – партию ОПЗЖ, 6,15% (45 человек) - "Наш край", 5,6% (41 человек) - "Европейская солидарность".

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" представляют 3,83% избранных сельских, поселковых, городских голов (28 человек), партию "Доверие" - 3,14% (23 человека). Остальные партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек каждая.

В ЦИК отметили, что сведения о результатах местных выборов продолжают поступать к ним от территориальных избирательных комиссий, поэтому приведенные данные не являются окончательными.