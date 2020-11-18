Выборы

Выборы

19:04 18.11.2020

Сеть "Опора" 22 ноября проводит онлайн-марафон наблюдения за вторым туром выборов

2 мин читать
Сеть "Опора" 22 ноября проводит онлайн-марафон наблюдения за вторым туром выборов

Гражданская сеть "Опора" организовывает 22 ноября, в день повторного голосования на выборах городских голов, онлайн-марафон и будет информировать о ходе дня выборов во время прямых включений.

"Эксперты организации и областные координаторы общественного наблюдения за выборами рассказывать о том, как проходит голосование, созданы ли надлежащие условия для его безопасного проведения в условиях распространения болезни COVID-19 и какие нарушения фиксируют наблюдатели "Опоры". Также будут давать текущую оценку работы комиссии и сообщать о явке избирателей", - говорится в сообщении на сайте сети.

Включения запланированы на 12:00, 18:00 и 21:00.

22 ноября повторные выборы состоятся в 11 городах:

- Бердянск, Запорожская область - Валерий Баранов ("За майбутнє") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Днепр - Загид Краснов ("Громадянська сила") и Борис Филатов ("Пропозиция")

- Дрогобыч, Львовская область - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)

- Львов - Андрей Садовый ("Самопомич") и Олег Синютка ("Европейская солидарность")

- Николаев - Александр Сенкевич ("Пропозиция") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Никополь, Днепропетровская область – Руслан Олийнык ("Слуга народа") и Александр Саюк ("За майбутнє")

- Полтава - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутнє")

- Ровно - Александр Третяк ("Европейская солидарность") и Виктор Шакирзян ("Ривне разом")

- Славянск, Донецкая область - Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Ужгород - Богдан Андриив (самовыдвижение) и Виктор Щадей ("Слуга народа")

- Черкассы - Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") и Виктор Евпак ("Голос").

К наблюдению "Опоры" за днем голосования 22 ноября присоединятся чуть больше 300 общественных наблюдателей.

Теги: #опора #второй_тур #марафон

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

Сеть "Опора" проведет Personal Democracy Forum 25-27 ноября в онлайн-режиме

"ОПОРА" отмечает отсутствие массовых попыток фальсифицировать результаты голосования во втором туре

В "ОПОРЕ" назвали предполагаемые причины низкой явки во втором туре местных выборов

Явка избирателей 15 ноября составила почти 24% - "ОПОРА"

День голосования 15 ноября прошел на надлежащем уровне, вопиющих нарушений не было – "ОПОРА"

В Одессе в день выборов искали взрывчатку, в Херсоне на двух участках пропадало электричество

Явка во втором туре местных выборов по состоянию на 20.00 составила 23,9% - "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС закрыл еще одно дело в отношении Труханова

Данные ЦИК свидетельствуют о победе на местных выборах "Слуги народа" и "Батькивщины" - эксперт Решмедилова

Корниенко: Выборы закончились, надо перевернуть эту страницу и всем партиям работать в одном направлении - на благо граждан Украины

UA: Львов ожидает на дебатах обоих кандидатов на пост мэра

Кабмин перераспределил 209,8 млн грн на развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины

Почему нельзя игнорировать второй тур выборов?

Синютка с незначительным отрывом имеет шанс выиграть выборы мэра Львова - опрос Socis

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА