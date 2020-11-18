Сеть "Опора" 22 ноября проводит онлайн-марафон наблюдения за вторым туром выборов

Гражданская сеть "Опора" организовывает 22 ноября, в день повторного голосования на выборах городских голов, онлайн-марафон и будет информировать о ходе дня выборов во время прямых включений.

"Эксперты организации и областные координаторы общественного наблюдения за выборами рассказывать о том, как проходит голосование, созданы ли надлежащие условия для его безопасного проведения в условиях распространения болезни COVID-19 и какие нарушения фиксируют наблюдатели "Опоры". Также будут давать текущую оценку работы комиссии и сообщать о явке избирателей", - говорится в сообщении на сайте сети.

Включения запланированы на 12:00, 18:00 и 21:00.

22 ноября повторные выборы состоятся в 11 городах:

- Бердянск, Запорожская область - Валерий Баранов ("За майбутнє") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Днепр - Загид Краснов ("Громадянська сила") и Борис Филатов ("Пропозиция")

- Дрогобыч, Львовская область - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)

- Львов - Андрей Садовый ("Самопомич") и Олег Синютка ("Европейская солидарность")

- Николаев - Александр Сенкевич ("Пропозиция") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Никополь, Днепропетровская область – Руслан Олийнык ("Слуга народа") и Александр Саюк ("За майбутнє")

- Полтава - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутнє")

- Ровно - Александр Третяк ("Европейская солидарность") и Виктор Шакирзян ("Ривне разом")

- Славянск, Донецкая область - Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Ужгород - Богдан Андриив (самовыдвижение) и Виктор Щадей ("Слуга народа")

- Черкассы - Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") и Виктор Евпак ("Голос").

К наблюдению "Опоры" за днем голосования 22 ноября присоединятся чуть больше 300 общественных наблюдателей.