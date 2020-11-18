ВАКС закрыл еще одно дело в отношении Труханова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл ещё одно уголовное производство о недостоверном декларировании мэром Одессы Геннадием Трухановым, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в суде.

"Закрыто ещё одно дело Труханова - о недостоверном декларировании в 2015-2016 годах", - сообщили в суде, отметив, что дело закрыто в связи с признанием Конституционным судом неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Ранее на тех же основаниях ВАКС закрыл дело в отношении Труханова о недостоверном декларировании в 2017 году.

В свою очередь, в Центре противодействия коррупции (ЦПК) уточнили, что производство было закрыто на заседании в среду, а открыто ранее на том основании, что Труханов в декларациях за 2015 и 2016 годы скрыл имущество бывшей супруги на 32 и 18 млн грн.

"На самом деле разведенными они были только на бумаге, поэтому имущество надо было декларировать", - сообщается в аккаунте ЦПК в Твиттере.