Выборы

Выборы

17:06 18.11.2020

Данные ЦИК свидетельствуют о победе на местных выборах "Слуги народа" и "Батькивщины" - эксперт Решмедилова

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Данные ЦИК свидетельствуют о победе на местных выборах "Слуги народа" и "Батькивщины" - эксперт Решмедилова

Лидеры партий откровенно манипулировали избирательными цифрами, но официальные данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что наибольшую поддержку украинцев на местных выборах 2020 года получили команды президента Владимира Зеленского и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, отметила политический эксперт Александра Решмедилова.

"Победитель местных выборов определяется по количеству мандатов, которые получает партия. По этому показателю лучший результат показали "Слуга народа" и "Батькивщина", - констатирует эксперт.

Она напомнила, что в целом по стране в советы разных уровней избирались около 43 тысяч депутатов. По данным Центризбиркома, партия президента получила пять с половиной тысяч мандатов (14,5%), "Батькивщина" - почти четыре тысячи мест по всей стране (10,5%).

По мнению эксперта, официальные цифры разоблачают информационные манипуляции, к которым прибегали отдельные политические силы чуть ли не на следующий после закрытия участков день.

"Цифры каждый трактовал как хотел. Можно было взять какой-то показатель, удобный для той или иной политической силы, и сказать, что они победители. Эти выборы показали, что поторопились отдельные политики заявлять о своей победе, не кий "казус Ляшко" - когда вслух кричат, что победа, но после подсчета мы узнаем, что результат другой", - констатировала Решмедилова.

Теги: #победа #выборы #партии #батькивщина #слуга_народа

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