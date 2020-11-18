Выборы

Выборы

16:25 18.11.2020

UA: Львов ожидает на дебатах обоих кандидатов на пост мэра

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UA: Львов ожидает на дебатах обоих кандидатов на пост мэра

Телеканал UA: Львов ("Суспильне Львов") анонсирует программу "Избирательный округ. Дебаты" с участием обоих кандидатов на должность городского головы областного центра.

"18 ноября в 19:25 программа "Избирательный округ. Дебаты". В прямом эфире кандидаты на пост главы Львовской ОТГ - Олег Синютка и Андрей Садовый", - говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook.

Как известно, во втором туре выборов 22 ноября будут соревноваться действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

Садовый сразу согласился на предложение общественного вещателя относительно дебатов. Синютка сначала говорил о нарушениях избирательного законодательства и озвучивал свои условия.

Теги: #львов #дебаты #кандидаты

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