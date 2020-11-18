Выборы

Выборы

11:02 18.11.2020

Теледебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся 19 ноября

1 мин читать
Теледебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся 19 ноября

Дебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся на канале UA: Рівне (региональный филиал "Суспильного") в четверг, 19 ноября, начало в 19:20.

Как сообщается на странице UA: Рівне в соцсети Facebook, предварительно участие кандидатов подтвердили в обоих штабах - кандидата от партии "Европейская солидарность", президента Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александра Третяка и главы общественной организации "Рівне разом" Виктора Шакирзяна.

17 ноября общественный вещатель получил видеокомментарий кандидата Третяка, в котором тот лично подтвердил свое участие в дебатах.

Аналогичного подтверждения от Шакирзяна пока нет.

Третяк на своей странице в Facebook выразил надежду на беседу с оппонентом в формате теледебатов на UA: Рівне. "Сразу после первого тура выборов я пригласил своего оппонента Виктора Шакирзяна на такой разговор, чтобы жители могли услышать планы обоих кандидатов на развитие города. Очень надеюсь, что такой разговор состоится", - написал он.

Второй тур выборов мэра Ровно состоится в воскресенье, 22 ноября.

По результатам первого тура, Шакирзян получил поддержку 12411 избирателей (19,84%), Третяк - 10591 (16,93%).

Теги: #дебаты #ровно #кандидаты

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

Дебаты между кандидатами в мэры Дрогобыча не состоялись: пришел только Кучма

Садовый в последний день подтверждения участия в дебатах приглашает Синютку к дискуссии

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

"Обойдемся общением". Садовый ждет Синютку на теледебатах

Олег Филимонов лидирует среди кандидатов в мэры Одессы по количеству потраченных средств, указанных в финотчете - "Опора"

Садовый готов к дебатам с Синюткой на UA: Львов на условиях телеканала

Платить или не платить. Синютка и UA: Львов разошлись в определении сути дебатов

Синютка предлагает Садовому присоединиться к организации дебатов вместе с телерадиокомпаниями

Синютку не устроил формат дебатов, предложенный UA: Львов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

ЦИК получила данные о победе Труханова на выборах мэра Одессы

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете "Партии Шария"

Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Андрийовича, избранного мэром Надворной

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА