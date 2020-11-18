Теледебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся 19 ноября

Дебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся на канале UA: Рівне (региональный филиал "Суспильного") в четверг, 19 ноября, начало в 19:20.

Как сообщается на странице UA: Рівне в соцсети Facebook, предварительно участие кандидатов подтвердили в обоих штабах - кандидата от партии "Европейская солидарность", президента Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александра Третяка и главы общественной организации "Рівне разом" Виктора Шакирзяна.

17 ноября общественный вещатель получил видеокомментарий кандидата Третяка, в котором тот лично подтвердил свое участие в дебатах.

Аналогичного подтверждения от Шакирзяна пока нет.

Третяк на своей странице в Facebook выразил надежду на беседу с оппонентом в формате теледебатов на UA: Рівне. "Сразу после первого тура выборов я пригласил своего оппонента Виктора Шакирзяна на такой разговор, чтобы жители могли услышать планы обоих кандидатов на развитие города. Очень надеюсь, что такой разговор состоится", - написал он.

Второй тур выборов мэра Ровно состоится в воскресенье, 22 ноября.

По результатам первого тура, Шакирзян получил поддержку 12411 избирателей (19,84%), Третяк - 10591 (16,93%).