Выборы

Выборы

10:18 18.11.2020

ЦИК получила данные о победе Труханова на выборах мэра Одессы

1 мин читать
ЦИК получила данные о победе Труханова на выборах мэра Одессы

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования на выборах городского головы Одессы.

На сайте ЦИК указано, что мэром Одессы избран действующий градоначальник Геннадий Труханов. Его кандидатуру поддержал 93921 избиратель (54,28%).

Труханова избрали на пост одесского городского головы в мае 2014 года на внеочередных выборах. В октябре 2015 года по результатам очередных выборов городских голов он во второй раз был избран мэром Одессы.

Ранее Центризбирком опубликовал данные относительно победы на выборах мэров городов Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки. Осталось получить результаты из Луцка и Сум.

Второй тур выборов мэров семи городов Украины состоялся 15 ноября.

Теги: #результаты #цик #одесса

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

Скорик не признает победу Труханова на выборах мэра Одессы и намерен судиться

Повторные выборы мэра Новгород-Северского назначены на 17 января 2021 года – ЦИК

В Одессе на территории морского порта горела плавающая понтонная мастерская – ГСЧС

Труханов заявил о предварительной победе на выборах мэра Одессы

Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

Труханов лидирует на выборах мэра Одессы с отрывом около 15% – экзит-пол КМИС на 20.00

ПОСЛЕДНЕЕ

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете "Партии Шария"

Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Андрийовича, избранного мэром Надворной

Победителями местных выборов следует считать "партии мэров" и "Батькивщину" - эксперт

Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

Рада продолжит работу до рассмотрения во 2-м чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении

Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

Повторные выборы в Броварах состоятся ориентировочно в середине января 2021 - мэр

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА