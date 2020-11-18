ЦИК получила данные о победе Труханова на выборах мэра Одессы

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования на выборах городского головы Одессы.

На сайте ЦИК указано, что мэром Одессы избран действующий градоначальник Геннадий Труханов. Его кандидатуру поддержал 93921 избиратель (54,28%).

Труханова избрали на пост одесского городского головы в мае 2014 года на внеочередных выборах. В октябре 2015 года по результатам очередных выборов городских голов он во второй раз был избран мэром Одессы.

Ранее Центризбирком опубликовал данные относительно победы на выборах мэров городов Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки. Осталось получить результаты из Луцка и Сум.

Второй тур выборов мэров семи городов Украины состоялся 15 ноября.