Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

Повторное голосование на выборах городского головы Кривого Рога (Днепропетровская обл.) состоится 6 декабря, сообщила гражданская сеть "Опора" со ссылкой на решение Криворожской городской территориальной избирательной комиссии.

Теризбирком во вторник получил заявление действующего мэра Юрия Вилкула, который лидировал на выборах 25 октября, об отказе участвовать в повторном голосовании.

Таким образом, во второй тур вышли кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник городского головы Кривого Рога Константин Павлов.

Ранее во вторник Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов из-за состояния здоровья. Он также пообещал поддержку кандидату на пост мэра Павлову.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. За Вилкула проголосовали 80655 избирателей, за Шевчика - 45213. Павлов – на третьем месте (15941 голос).