Выборы

Выборы

18:15 17.11.2020

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

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ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования на выборах мэров в четырех из семи городов, где второй тур состоялся 15 ноября.

Согласно данным на сайте ЦИК, обнародованным во вторник, городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити!"), которого поддержали 34125 избирателей (63,59%).

Мэром Краматорска (Донецкая обл.) стал директор по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженец Александр Гончаренко, за которого отдали голоса 18686 человек (57,85%).

Жители Каменец-Подольского (Хмельницкая обл.) поддержали главу местной организации ВО "Свобода" Михаила Поситко (15404 голосов, или 58,33%).

В городе Украинка (Киевская обл.) избран мэром кандидат от партии "Европейская солидарность", директор ООО "Азбор" Александр Туренко (2852 голосов, или 51,5%).

Теги: #результаты #мэры #повторное_голосование #цик

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