Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Андрийовича, избранного мэром Надворной
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андрийовича (фракция "Слуга народа").
За соответствующее решение проголосовали 306 народных депутатов.
Как сообщалось, народный депутат Украины Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной (Ивано-Франковская обл.).
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7097 избирателей (62,24%). И.о. городского головы, секретарь горсовета Тарас Пекарский в выборах не участвовал.