Выборы

Выборы

15:53 17.11.2020

Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

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Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

Одесская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты повторного голосования на выборах городского головы, согласно которым мэром стал нынешний градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам").

 Глава комиссии на заседании во вторник озвучила данные: за Труханова во втором туре проголосовал 93921 избиратель, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Николая Скорика – 72974. Таким образом, Труханова поддержали 54,28% тех, кто проголосовал.

 "Признать избранным Одесским городским головой … Труханова Геннадия Леонидовича", - сказано в решении, которое поддержали все 18 членов горизбиркома.

Ранее Скорик заявлял, что намерен обжаловать в суде результаты выборов.

        

Теги: #мэр #труханов #одесса

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