Выборы

Выборы

14:51 17.11.2020

Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

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Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

Действующий мэр Кривого Рога (Днепропетровская обл.) Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов из-за состояния здоровья.

"Здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы - это не по мне... Я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал он в видеообращении, размещенном в YouTube-канале горсовета.

Он отметил, что во второй тур выборов выходит Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник городского головы, которому Вилкул обещает поддержку.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (Днепропетровская обл.) не может назначить дату повторного голосования из-за того, что доверенные лица кандидата на должность городского головы оспаривают постановления ТИК об итогах голосования.

Кроме того, комиссия не может собрать кворум для проведения заседания.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. В протоколе указано, что за Юрия Вилкула проголосовали 80655 избирателей (46,27%), за Дмитрия Шевчика (от "Слуги народа"), гендиректора ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" - 45213 избирателей. Павлов от ОПЗЖ – на третьем месте (около 16 тыс. голосов).

Теги: #кривой_рог #вилкул #второй_тур #отказ

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