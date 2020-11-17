Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

Депутат Верховной Рады 8-го созыва от "Самопомочи", кандидат на парламентских выборах от "Голоса" (округ №223, Киев) и на довыборах в Верховную Раду от "Европейской солидарности" (округ №179, Харьковская область) Виктория Пташник в августе подала иск в суд на движение "Чесно". В ноябре суд принял решение, которым отказал ей в удовлетворении иска.

Как сообщило во вторник движение "Чесно", Пташник, которая баллотировалась в Киевсовет от "Евросолидарности", перед местными выборами подала в суд иск с требованием запретить этой организации распространять информацию о том, что во время баллотирования в нардепы от одного из округов Харьковской области весной 2020 года расходы на кампанию не были отражены в финансовом отчете.

11 ноября Святошинский районный суд Киева принял решение отказать в иске в полном объеме.

"Учитывая изложенное, оценивая принадлежность, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, учитывая, что критическая оценка определенных фактов и недостатков не является предметом судебной защиты, суд пришел к выводу, что в удовлетворении иска ЛИЦО_1 (Виктория Пташник - ИФ) следует отказать", - говорится в решении, обнародованном в судебном реестре.

Суд также отметил, что информация о кандидате в народные депутаты, имущественном положении и добросовестном выполнении им обязанностей представляет общественный интерес: "Учитывая указанное, общественность имеет право на получение такой информации, и истец должен быть готов к определенной резкой критике со стороны общества, прессы и граждан. Истец является публичным лицом, поэтому граница допустимой критики его деятельности шире, чем в отношении отдельного обычного человека, что подтверждается практикой ЕСПЧ".

У Пташник есть 30 дней на апелляцию с момента оглашения решения.

Что касается выборов в Киевсовет, то Пташник не избрали депутатом, о чем свидетельствует информация на сайте ЦИК.