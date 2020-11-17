Повторные выборы в Броварах состоятся ориентировочно в середине января 2021 - мэр

Повторные выборы городского головы Броваров (Киевская обл.) и депутатов городского совета могут состояться в середине января 2021 года, прогнозирует действующий мэр Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть").

"Из-за противоправных действий членов городской ТИК Бровары готовятся к повторным местным выборам, которые ориентировочно состоятся в середине января следующего года", - написал Сапожко на странице в соцсети Facebook во вторник.

Он напомнил, что завершились судебные разбирательства, которые окончательно подтвердили: выборы депутатов горсовета и городского головы были проведены с нарушением избирательного законодательства, поэтому признаны несостоявшимися.

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал неоднократные грубые нарушения Избирательного кодекса и других законодательных актов со стороны членов теризбиркома и досрочно прекратил полномочия всего состава комиссии.

Сапожко также отметил, что прекращение членства в ТИК не спасет бывших ее членов от уголовной ответственности за противоправные действия. "Уголовные дела по фактам нарушений избирательного законодательства выходят на финишную прямую. Все причастные к изготовлению "пронумерованных" бюллетеней понесут заслуженное наказание", - заверил он.

16 ноября Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Броварской городской ТИК (18 человек).

Ранее ЦИК сообщала о назначении повторного голосования на выборах мэра Броваров (на 22 ноября). Согласно данным ЦИК, нынешний мэр Броваров Сапожко получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте - выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).