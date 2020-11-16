Повторные выборы мэра Новгород-Северского назначены на 17 января 2021 года – ЦИК

Повторные выборы городского головы Новгород-Северского (Черниговская обл.) должны состояться 17 января 2021 года, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Новгород-Северский - 17.01.2021 здесь будут избирать мэра (избранный на выборах 25 октября умер)", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook в понедельник.

В Центризбиркоме также напомнили, что в Борисполе (Киевская обл.) 31 января также состоятся повторные выборы мэра (из-за смерти избранного мэра).

Кроме того, ЦИК сообщила, что в Броварах (Киевская обл.) суд назначил повторные выборы городского головы и депутатов горсовета (дата пока не определена).