Сеть "Опора" проведет Personal Democracy Forum 25-27 ноября в онлайн-режиме

Гражданская сеть "Опора" 25-27 ноября организовывает Personal Democracy Forum (PDF) Ukraine 2020, который состоится в режиме онлайн.

"У "Опоры" есть ежегодная традиция собирать экспертов из разных стран и отраслей для обсуждения качественных изменений в Украине. Не будем изменять нашей традиции и 25-27 ноября проведем PDF Ukraine 2020, однако онлайн, чтобы все участники оставались в добром здравии", - говорится в сообщении сети на странице в Facebook в понедельник.

Ключевая тема форума - "Местное измерение цифровой трансформации". 25 ноября обсудят вопрос "Правительство и местное самоуправление: как обеспечить сбалансированную цифровую трансформацию". 26 ноября будет посвящено "Роли гражданского общества в цифровой трансформации страны".

На 27 ноября запланированы три темы: "Цифровая безопасность: безопасность данных, кибербезопасность и права человека", "Инклюзия: цифровая инклюзия и доступность", "Цифровая экономика: стимулирование развития экономики посредством цифровых инструментов".

Конечный срок подачи заявки на участие в форуме - 20 ноября (https://pdfukraine.org/)