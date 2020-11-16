"ОПОРА" отмечает отсутствие массовых попыток фальсифицировать результаты голосования во втором туре

В день голосования во втором туре местных выборов в Украине 15 ноября не было массовых попыток фальсифицировать результаты голосования, сообщил старший аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

"Если говорить о попытках непосредственной фальсификации результатов голосования, незаконного голосования несколькими избирательными бюллетенями или пачками, такие инциденты зафиксированы на 0,76% избирательных участков... Отсутствие массовых попыток фальсифицировать результаты голосования является определенным позитивным сигналом относительно повторного голосования, потому что традиционного есть негативные ожидания относительно способности двух участников бороться разными способами за окончательную победу. Пока что можем по результатам наблюдения говорить о том, что кандидаты не вышли за границы приемлемого, не вышли за рамки закона", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Клюжев подчеркнул, что по состоянию на завершение голосования в 20.00 15 ноября на 10% избирательных участков были зафиксированы незначительные нарушения избирательного законодательства по сравнению с первым туром голосования 25 октября, когда такой репрезентативный показатель был на уровне 9,4% избирательных участков, охваченных исследованием Гражданской сети "ОПОРА".

По его словам, попытки получения или выдачи избирательных бюллетеней ненадлежащим лицам или без надлежащего документа зафиксированы на 8% избирательных участков. В то же время по сравнению с первым туром возросла интенсивность инцидентов по фотографированию избирательных бюллетеней. Такой показатель для повторного голосования составил 5,19% избирательных участков, в то время как 25 октября он не достигал 2%.

Также по данным ГС "ОПОРА", 16% избирательных комиссий среди участков, созданных для повторного голосования в 7 городах, не придерживались времени начала подготовительного заседания УИК. На 10% участковых избирательных комиссий не обеспечивалось ведение протокола подготовительного заседания.

"80% участковых избирательных комиссий открылись вовремя, обеспечивая избирателям возможность голосовать с 8 часов. Другие участковые избирательные комиссии или начали самовольно раньше процесс голосования, или затянули открытие участков позже, чем установлено время в соответствии с избирательным кодексом", - подчеркнул Клюжев.

На 2,3% избирательных участков были допущены нарушения процедуры подсчета голосов, и это существенно меньше, чем во время голосования 25 октября, когда это показатель составил около 10%, указал старший аналитик Гражданской сети "ОПОРА".

В Одессе были зафиксированы нетипичные отметки в бюллетенях на двух избирательных участках, когда избиратели вместо крестика или галочки, что является типичной формой фиксации волеизъявления, ставили в бюллетенях буквы "Ж", "Л", цифру "1", - сообщила глава правления ГС "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Эти нетипичные отметки используются на разных выборах и могут свидетельствовать о контролированном голосовании или продаже голоса", - отметила она.

По ее словам, в Краматорске был зафиксирован обстрел микроавтобуса, который перевозил членов избирательных комиссий для голосования по месту регистрации, шариками для пейнтбола.

"Эти инциденты могут иметь признаки запугивания членов комиссий, поэтому мы призываем Национальную полицию оперативно расследовать и установить виновных лиц, а также их мотив, что является главным, потому что здесь речь идет не о просто хулиганстве, а о действиях, направленных против членов избирательных комиссий", - добавила Айвазовская.