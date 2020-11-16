Выборы

Выборы

13:08 16.11.2020

В Краматорске побеждает самовыдвиженец Гончаренко

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В Краматорске побеждает самовыдвиженец Гончаренко

Директор по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь" Александр Гончаренко (самовыдвиженец) побеждает во втором туре выборов городского головы Краматорска (Донецкая обл.).

Гончаренко обнародовал на своей странице в Facebook результаты параллельного подсчета голосов, основанные на протоколах комиссий. Согласно этим данным, Гончаренко поддержали 18689 избирателей (58,83%), за его оппонента – действующего мэра, самовыдвиженца Андрея Панкова – отдали голос 13067 человек (41,17%).

Как передает "Суспильне" со ссылкой на предварительный подсчет городской территориальной избирательной комиссии, Гончаренко получил 18686 голосов (57,86%), Панков - 13070 (40,47%).

В первом туре выборов отрыв Гончаренко от Панкова составлял почти 11%.

Теги: #мэр #краматорск #победитель #выборы

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