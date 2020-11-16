В "ОПОРЕ" назвали предполагаемые причины низкой явки во втором туре местных выборов

Явка избирателей в день голосования во втором туре местных выборов в Украине 15 ноября составила почти 24%, сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"По сравнению с местными выборами 2015 года, когда также происходило повторное голосование в больших городах от 90 тыс. избирателей, явка между первым и вторым туром отличалась на 12% в сторону уменьшения. Фактически, на этих выборах произошло то же. То есть в первом туре голосования 25 октября явка была 37%, тогда как на повторном голосовании - почти 24%", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По ее словам, снижение активности избирателей на повторном голосовании связано с объективными обстоятельствами, такими как уменьшение агитационной активности кандидатов и, вероятно, в отдельных территориальных громадах, с карантинными ограничениями, опасениями граждан заболеть или уже определенным положением дел по здоровью.

"Потому мы не видим в этом особой трагедии. Хотя проблема остается - это низкое участие граждан и низкий их интерес к избранию органов местного самоуправления. Но законодательство не предусматривает пороговой явки для легитимно избранных глав территориальных громад. Соответственно, все происходит в пределах закона и инициативы граждан", - подчеркнула Айвазовская.

Глава правления "ОПОРЫ" указала, что наибольшее количество избирателей приняло участие в выборах в тех территориальных громадах, которые являются небольшими и не являются областными центрами - в Каменец-Подольском Хмельницкой области и Украинке Киевской области.

"В то время как самая низкая явка зафиксирована в Сумах, что можно также связывать с тем, что эта территориальная громада давно уже находится в "красной" зоне по карантинным ограничениям и пандемии, статистика является достаточно негативной", - пояснила она.