Выборы

Выборы

12:05 16.11.2020

Причиной рекордно низкой явки во втором туре выборов стали "карантин выходного дня" и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

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Причиной рекордно низкой явки во втором туре выборов стали "карантин выходного дня" и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют, что причиной рекордно низкой явки во время повторного голосования на местных выборах 15 ноября является введение "карантина выходного дня" и отсутствие коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.

"Явка на местных выборах стала не просто низкой – это был обвал явки. Явка на местных выборах стала самой низкой за последние 10 лет", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Главной проблемой такой явки в КИУ считают введение "карантина выходного дня", а также отсутствие качественной коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.

В частности, в Комитет избирателей накануне и в день повторного голосования поступало множество обращений граждан с вопросом, пройдут ли выборы в связи с карантином.

"Сейчас важно сделать выводы и не допустить повторения ситуации на выборах 22 ноября", - подчеркнул Кошель.

Теги: #явка #причины #киу #выборы

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