Причиной рекордно низкой явки во втором туре выборов стали "карантин выходного дня" и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ
В Комитете избирателей Украины заявляют, что причиной рекордно низкой явки во время повторного голосования на местных выборах 15 ноября является введение "карантина выходного дня" и отсутствие коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.
"Явка на местных выборах стала не просто низкой – это был обвал явки. Явка на местных выборах стала самой низкой за последние 10 лет", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
Главной проблемой такой явки в КИУ считают введение "карантина выходного дня", а также отсутствие качественной коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.
В частности, в Комитет избирателей накануне и в день повторного голосования поступало множество обращений граждан с вопросом, пройдут ли выборы в связи с карантином.
"Сейчас важно сделать выводы и не допустить повторения ситуации на выборах 22 ноября", - подчеркнул Кошель.