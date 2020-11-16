Выборы

Выборы

11:46 16.11.2020

В Краматорске и Украинке были нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления - КИУ

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В Краматорске и Украинке были нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления - КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют, что во время повторного голосования в Краматорске и Украинке имели место нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления.

"Выборы проходили в семи местных громадах. В пяти из семи громад были зафиксированы типичные нарушения избирательного законодательства, которые не имели существенного влияния на результат волеизъявления", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В частности, речь идет о ошибках избирательных комиссий, фактах препятствования работе наблюдателей, фактах незаконной агитации.

"В то же время, в двух громадах из семи было зафиксировано использование технологий, которое может иметь существенные влияние на результаты волеизъявления. Это громада города Краматорск и громада города Украинка Киевской области", - добавил он.

Так, в Краматорске наблюдатели КИУ зафиксировали пять фактов, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей – фотографирование бюллетеней и отчет перед неизвестными лицами о сделанном выборе.

Также технологии подкупа и так называемых "каруселей" зафиксированы в Украинке.

"Таким образом, мы считаем, что в двух громадах из семи, в Краматорске и Украинке имели место технологии подкупа, которые могут иметь существенное влияние на результаты волеизъявления", - подчеркнул Кошель.

Теги: #нарушения #краматорск #киу #украинка

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