Выборы

Выборы

10:58 16.11.2020

Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

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Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

Новоизбранный городской голова Конотопа (Сумская обл.) Александр Луговый (самовыдвиженец) умер после осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговый. Страшное известие и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал народный депутат Украины Игорь Молоток на странице в Фейсбуке в понедельник.

Ранее Луговый на своей странице в Фейсбуке сообщал о заболевании. 31 октября он проинформировал о стабилизации здоровья и намерении вернуться в Конотоп. 12 ноября писал о планах по работе горсовета.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за Лугового проголосовали 7332 избирателя (37,34%). Его конкурент – действующий мер Конотопа Артем Семенихин (ВО "Свобода") - набрал 6258 голосов (31,87%).

Луговый был заместителем начальника филиала "Конотопского райавтодора".

Теги: #мэр #смерть #коронавирус #конотоп

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