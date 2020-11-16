Кандидат от "Евросолидарности" Туренко побеждает на выборах мэра Украинки

По результатам параллельного подсчета голосов на выборах городского головы Украинки (Киевская обл.) победил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко, сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

"Только что закончился подсчет голосов в украинской ОТГ. Кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко уверенно победил кандидатку от партии власти", - написала Сюмар на своей странице в Facebook.

По ее данным, 2852 голоса получил Туренко ("Евросолидарность"), 2450 - Оксана Кирилюк ("Слуга народа").

Лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко также поздравил Туренко с победой и поблагодарил жителей Украинской ОТГ.

"Поздравляю Александра Туренко с победой во втором туре выборов в Украинке на Киевщине! "Европейская солидарность" с ощутимым преимуществом победила кандидатку от партии власти. Благодарен избирателям, которые сделали сознательный выбор в пользу нашей партии", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Движение "Чесно" в понедельник утром обнародовало фотокопию постановления Украинской городской территориальной избирательной комиссии о том, что Туренко признан избранным городским головой Украинки.