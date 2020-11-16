В Одессе в день выборов искали взрывчатку, в Херсоне на двух участках пропадало электричество

В Одессе в день выборов мэра на трех избирательных участках и на территории территориальной избирательной комиссии проверялась информация о минировании, в Херсоне на двух избирательных участках пропадало электричество, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 15.10 на линию 102 поступило анонимное сообщение о минировании трех избирательных участков (№511194, 511198 и 511238) и территориальной избирательной комиссии в г. Одесса по улице Косовская, 2-д (Центр интегрированных услуг). Избирательный процесс не приостанавливался. В порядке взаимодействия привлекалось 6 человек личного состава и 1 ед. техники ГСЧС. После проведенных проверок факт минирования не подтвердился", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

В Херсоне поступала информация об обесточивании двух избирательных участков.

"В 17.25 произошло обесточивание двух избирательных участков (№650749 и 650750) в г. Херсон по улице Карбышева, 19 (спортивный клуб). Подразделения ГСЧС обеспечили доставку электрогенератора и подачу электроэнергии. Избирательный процесс был приостановлен. Аварийная бригада облэнерго в 17.47 электроснабжение восстановила", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что на объектах, задействованных на выборах, от ГСЧС привлекалось 7645 человек личного состава и 2029 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.