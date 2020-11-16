Выборы

Выборы

10:25 16.11.2020

В Одессе в день выборов искали взрывчатку, в Херсоне на двух участках пропадало электричество

1 мин читать
В Одессе в день выборов искали взрывчатку, в Херсоне на двух участках пропадало электричество

В Одессе в день выборов мэра на трех избирательных участках и на территории территориальной избирательной комиссии проверялась информация о минировании, в Херсоне на двух избирательных участках пропадало электричество, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 15.10 на линию 102 поступило анонимное сообщение о минировании трех избирательных участков (№511194, 511198 и 511238) и территориальной избирательной комиссии в г. Одесса по улице Косовская, 2-д (Центр интегрированных услуг). Избирательный процесс не приостанавливался. В порядке взаимодействия привлекалось 6 человек личного состава и 1 ед. техники ГСЧС. После проведенных проверок факт минирования не подтвердился", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

В Херсоне поступала информация об обесточивании двух избирательных участков.

"В 17.25 произошло обесточивание двух избирательных участков (№650749 и 650750) в г. Херсон по улице Карбышева, 19 (спортивный клуб). Подразделения ГСЧС обеспечили доставку электрогенератора и подачу электроэнергии. Избирательный процесс был приостановлен. Аварийная бригада облэнерго в 17.47 электроснабжение восстановила", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что на объектах, задействованных на выборах, от ГСЧС привлекалось 7645 человек личного состава и 2029 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.

Теги: #гсчс #второй_тур #выборы #происшествия

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Причиной рекордно низкой явки во втором туре выборов стали "карантин выходного дня" и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

Явка избирателей 15 ноября составила почти 24% - "ОПОРА"

Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

День голосования 15 ноября прошел на надлежащем уровне, вопиющих нарушений не было – "ОПОРА"

В Краматорске и Украинке имели место нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления - КИУ

Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона - параллельный подсчет

Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

Труханов заявил о предварительной победе на выборах мэра Одессы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Каменец-Подольском на выборах мэра побеждает выдвиженец от "Свободы" Поситко

В Краматорске и Украинке были нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления - КИУ

Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

Кандидат от "Евросолидарности" Туренко побеждает на выборах мэра Украинки

В Сумах побеждает действующий мэр Лысенко, в Луцке – Полищук, сообщает ZIK

Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона - параллельный подсчет

Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

Явка во втором туре местных выборов по состоянию на 20.00 составила 23,9% - "Опора"

Наблюдатели "Опоры" не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов во втором туре

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА