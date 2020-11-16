Выборы

Выборы

10:07 16.11.2020

Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона - параллельный подсчет

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Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона - параллельный подсчет

Заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона, сообщил сам кандидат со ссылкой на параллельный подсчет голосов, проводившийся его предвыборным штабом.

"Штабом Игоря Колыхаева обработано 100% протоколов. Уверенную победу одержал Игорь Колыхаев. За него проголосовало 65,13%. За его оппонента (Владимира Сальдо - ИФ) вдвое меньше - 34,87%. Результаты совпадают с данными экзит-пола", - написал Колыхаев на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По его данным, в Херсоне за кандидатов в мэры проголосовало 52225 человек (за исключением тех, кто испортил бюллетень).

Теги: #мэр #колыхаев #херсон

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