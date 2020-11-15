Выборы

Выборы

22:11 15.11.2020

Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

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Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

Полицейские открыли семь уголовных производств и составили четыре административных протокола в связи с нарушениями избирательного процесса в день голосования во втором туре местных выборов, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств", - цитирует Фацевича управление коммуникации Нацполиции.

По его словам, все участки уже закрылись, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию к территориальным избирательным комиссиям.

Всего за день голосования зарегистрировано 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области – 35. В Херсонской области - 27, в Киевской – 20, в Донецкой – 9, в Сумской - 8, в Волынской – 6 и Хмельницкой – 5.

По результатам проверок составлено по два административных протокола по ст. 212-23 Кодекса об административных правонарушениях (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) в Киевской и Херсонской областях и по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) в Херсонской и Одесской областях.

В Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств: три – по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области); одно – по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) в Одесской области; одно - по ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) в Киевской области. Также открыты по одному делу по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) в Одесской области и по ст. 296 (хулиганство) в Донецкой области.

Как сообщалось, в семи городах Украины в воскресенье, 15 ноября, состоялось повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэров.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы

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