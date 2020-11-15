Выборы

Выборы

21:31 15.11.2020

Явка во втором туре местных выборов по состоянию на 20.00 составила 23,9% - "Опора"

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Явка во втором туре местных выборов по состоянию на 20.00 составила 23,9% - "Опора"

Явка избирателей во втором туре местных выборов в Украине составила 23,9% по состоянию на 20.00 воскресенья, сообщили в гражданской сети "Опора".

"По состоянию на 20.00 явка избирателей составляет 23,95%. То есть, она ниже, чем в первом туре голосования", - сказала в воскресенье в ходе онлайн-конференции глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Как сообщалось, по данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Теги: #явка #опора #выборы

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